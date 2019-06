Fonseca: “Voglio allenare nei migliori club europei, credo che succederà”

“Mi piace stare qui allo Shakhtar, ma sono ambizioso. Voglio lavorare nei migliori campionati europei. In Inghilterra, Spagna o Italia“, firmato Paulo Fonseca. Il tecnico portoghese sempre più vicino alla Roma si apre ai microfoni di Associated Press e parla dei suoi progetti per il futuro, evitando di fare riferimenti specifici ai giallorossi: “Non ho preferenze per un club in particolare. Ovviamente quando sei ambizioso vuoi lavorare per le migliori squadre di questi Paesi. Non sono vecchio, credo che succederà”.