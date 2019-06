Fonseca-Roma: ci siamo. Il tecnico si è liberato dallo Shakhtar

Paulo Fonseca non sarà più l’allenatore dello Shakhtar Donetsk. Il tecnico portoghese dopo aver trovato l’accordo con la Roma, ha comunicato al club ucraino la decisione di cambiare club. Come riporta Sportitalia, il presidente ucraino Akhmetov “si accontenterà” di 2 milioni di euro d’indennizzo che arriveranno dalla Roma, decisa a puntare sull’ex Porto. Il tecnico portoghese ha favorito la trattativa accettando dai giallorossi un contratto a cifre più basse. L’era Fonseca sta per cominciare.

Nei giorni scorsi a Madrid c’era stata la stretta di mano tra la Roma e Fonseca. I giallorossi lo hanno scelto dopo aver ricevuto i no di Conte e Gasperini. Da Trigoria filtra ottimismo, anche se per il via libera definitivo servirà ancora un pò di pazienza.