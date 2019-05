A volte le parole sono superflue. A volte serve davvero poco, poche lettere per racchiudere un pensiero o una sensazione. Alessandro Florenzi di lettere ne ha trovate sei per esprimere i suoi sentimenti nei confronti di Daniele De Rossi, che contro il Parma giocherà la sua ultima partita con la Roma. ‘Grazie’ è la parola che Florenzi, che erediterà la fascia di capitano, ha dedicato al suo amico e compagno. Subito dopo, però, il terzino della Roma si è lasciato andare a una stories decisamente polemica su Instagram. “Il rispetto è una cosa reciproca. Se vuoi rispetto devi dare rispetto”, seguito da un’emoticon pensierosa. A chi sia indirizzata questa frecciata non è dato saperlo con certezza, ma in molti oggi si sono scagliati contro la società giallorossa per il modo in cui è stato ‘liquidato’ De Rossi.

“Ciao vecchio GRAZIE.

GRAZIE per la persona che sei per me.

GRAZIE per i tuoi insegnamenti.

GRAZIE per il tuo bastone e la tua carota.

GRAZIE per ogni singolo momento passato insieme.

GRAZIE per esserci stato alle 4 di notte il 27 ottobre.

GRAZIE per quello che hai dato alla Roma.

GRAZIE per i tuoi cazzotti.

GRAZIE per la tua anima bella.

GRAZIE per le battaglie passate insieme.

GRAZIE per esserci sempre come uomo amico compagno.

GRAZIE per la tua lealtá.

GRAZIE per la tua onestà.

GRAZIE per avermi fatto capire cosa vuol dire la parola Capitano.

GRAZIE per essere semplicemente Daniele De Rossi.

È stato un vanto esserti accanto in questi anni.

ciao daniè GRAZIE.

BUONA VITA!”