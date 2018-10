Florentia-Roma Femminile 0-1: Ciccotti. Finisce il primo tempo – LIVE

Per la Roma Femminile è già ultima spiaggia. Dopo tre sconfitte consecutive nelle prime tre partite giocate, nella quinta giornata di campionato (la gara col Tavagnacco è stata rinviata) le ragazze di Elisabetta Bavagnoli devono rialzare la testa per dimenticare in fretta lo 0-4 con la Juve. La squadra giallorossa fa visita alla Florentia, attualmente a quota 7 punti in classifica, allo Stadio “Goffredo Del Buffa” di Figline Valdarno. Per la Roma out Bonfantini, mentre Martina Piemonte torna dalla squalifica. Calcio d’inizio alle ore 15, su Forzaroma.info il live del match.

LA CRONACA

PRIMO TEMPO

45’+4 – Finisce il primo tempo con il vantaggio giallorosso in extremis.

45’+3 – Il gol della Roma!!!! Dopo innumerevoli cross arrivati dalla destra, finalmente Grecci trova la traiettoria insidiosa che diventa un tiri pericoloso per Baldi: il portiere della Florentia deve respingere, ma è ben appostata Ciccotti che di testa insacca il tap-in vincente.

45′ – Bonfantini gonfia la rete, ma la sua posizione è di fuorigioco. Intanto 4 minuti di recupero.

41′ – Che occasione per la Florentia! Hjohlman si trova tutta sola davanti a Pipitone, prova il pallonetto ma stavolta la fortuna aiuta la Roma: palla che colpisce il palo.

39′ – Ci prova la Florentia, ma il tiro di Orlandi va a finire tra le braccia di Pipitone. Poi altro lancio che trova Pugnali davanti a Baldi, ma come a inizio il match il portiere dei padroni di casa riesce ad arrivare in tempo scontrandosi con l’attaccante giallorosso.

34′ – Non ce la fa neanche Soffia: dentro Bonfantini.

31′ – Altra pausa in campo: stavolta è Soffia a rimanere a terra per un colpo alla gamba destra.

30′ – Ci prova Bernauer con una punizione dalla lunghissima distanza: palla alta.

24′ – La Roma resta la squadra più intraprendente in campo, soprattutto sulle fasce. A mancare è la precisione.

22′ – Non ce la fa Piemonte, c’è il primo cambio: dentro Pugnali.

18′ – Apprensione in campo in seguito a un duro scontro aereo. A terra Piemonte e Vicchiarello, rimaste sdraiate a terra, che hanno richiesto l’immediato intervento dei sanitari. Spavento per entrambe le squadre, testa contro testa.

5′ – Gioco fermo per un forte scontro di gioco. Labate va in profondità, ma viene anticipata dal portiere avversario Baldi: lo scontro è inevitabile e l’attaccante giallorossa resta a terra per qualche minuto.

0′ – E’ iniziato il match.

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI FLORENTIA-ROMA

FLORENTIA: Baldi, Filangeri, Dongus, Tona, Rodella, Domenichetti, Vicchiarello, Orlandi, Nencioni, Hjohlman, Ferrandi.

ROMA: Pipitone, Soffia (dal 34′ Bonfantini), Lipman, Di Criscio, Bartoli, Greggi, Bernauer, Ciccotti, Labate, Piemonte (dal 22′ Pugnali), Serturini.