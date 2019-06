Europei Under 21, i convocati di Di Biagio: ci sono Pellegrini e Zaniolo

Per i nostalgici del pallone quest’estate ci sono gli Europei Under 21. E per i nostalgici della Roma ci sono due motivi per seguirli: Lorenzo Pellegrini e Nicolò Zaniolo sono stati infatti convocati dal c.t. Di Biagio per la competizione che si disputerà dal 16 al 30 giugno in Italia. I due sono momentaneamente con il gruppo dei grandi di Roberto Mancini, ma si aggregheranno al resto degli Under 21 proprio in vista degli Europei.

Elenco dei convocati per l’Europeo

Portieri: Emil Audero (Sampdoria), Alex Meret (Napoli), Lorenzo Montipò (Benevento);

Difensori: Claud Adjapong (Sassuolo), Alessandro Bastoni (Parma), Kevin Bonifazi (Spal), Arturo Calabresi (Bologna), Federico Dimarco (Parma), Gianluca Mancini (Atalanta), Giuseppe Pezzella (Genoa), Filippo Romagna (Cagliari);

Centrocampisti: Nicolò Barella (Cagliari), Manuel Locatelli (Sassuolo), Rolando Mandragora (Udinese), Alessandro Murgia (Spal), Lorenzo Pellegrini (Roma), Sandro Tonali (Brescia), Nicolò Zaniolo (Roma);

Attaccanti: Federico Chiesa (Fiorentina), Patrick Cutrone (Milan), Moise Bioty Kean (Juventus), Riccardo Orsolini (Bologna), Andrea Pinamonti (Frosinone).