Empoli-Roma, amuleto Totti da bordocampo: al rigore di Caputo esclama “Tanto lo para!”

La Roma soffre ma porta a casa tre punti fondamentali prima della sosta. I giallorossi superano 2-0 l’Empoli al Castellani con i gol di Nzonzi e Dzeko, ma il match contro l’Empoli stava per prendere una brutta piega. I toscani, infatti, nella ripresa sono andati più volte a un passo dal pareggio, soprattutto in occasione del rigore sbagliato da Caputo. A bordocampo, però, la Roma ha potuto contare su un amuleto particolare: nell’intervallo Francesco Totti è sceso dalla tribuna per gustarsi il secondo tempo direttamente a bordocampo. Una voglia incontrollabile di stare vicino ai suoi colori e di respirare l’aria del campo. E la leggenda giallorossa ha portato anche fortuna alla squadra di Di Francesco: come riporta Dazn, appena un attimo prima che Caputo calciasse il pallone dal dischetto, infatti, Totti è stato colto dalle telecamere mentre effettuava una sorta di ‘macumba’ nei confronti del giocatore dell’Empoli. “Tanto lo para”, esclama il dirigente romanista ad esorcizzare la tensione. Detto, fatto. Olsen non è dovuto intervenire, visto che Caputo ha sparato alto, ma siamo sicuri che Totti, così come tutti i tifosi giallorossi, non si sarà formalizzato.