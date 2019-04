Roma, contro il Cagliari emergenza centrocampo: Cristante e Zaniolo squalificati

Non ci sarà Bryan Cristante per il match casalingo dello Stadio Olimpico contro il Cagliari in programma per il prossimo turno di campionato. Il centrocampista della Roma era infatti diffidato e, con il cartellino giallo sventolato da Guida per il fallo su Borja Valero, rimarrà in tribuna per un turno. Come lui anche Zaniolo, da diffidato, ha rimediato il giallo nella sfida contro l’Inter, aprendo l’emergenza centrocampo per Ranieri in vista del match con i sardi, visto anche il prolungarsi dello stop di Daniele De Rossi.