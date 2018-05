El Shaarawy: “Meritiamo il terzo posto. Un onore aver giocato con Totti” – VIDEO

Alla vigilia dell’ultima partita di questa stagione, El Shaarawy torna a parlare. Contro il Sassuolo l’obiettivo sarà blindare il terzo posto. Il Faraone ne ha parlato al profilo ufficiale della Serie A. Le sue parole

Arrivare davanti alla Lazio?

Ci piacerebbe arrivare innanzitutto terzi, perché penso che per il percorso fatto ce lo meritiamo.

Roma?

Una delle città più belle del mondo. È bello viverla, godersela, visitarla. Ci sono tanti monumenti. Ora ve li porto a conoscere.

Hai una collezione di maglie…

Sì, quella di Totti me l’ha regalata l’anno scorso a fine stagione. Per me è stata un’emozione, perchè è stato un giocatore straordinario che ho avuto la fortuna di conoscere e di giocarci insieme. È stato un onore. Ho preso anche la maglia di Ibra quando giocava al Milan. Lui era uno che pretendeva tanto. Il mio idolo però è stato Kaka. Gli chiesi una maglia quando facemmo un amichevole con il Real nel 2011, glie la chiesi subito, perchè l’ho sempre ammirato, sia come calciatore che come uomo. Buffon, invece, è stato un pilastro di Juve e Nazionale, è stato un pilastro.”

Le tue maglie?

Di quelle mie conservo quello dell’esordio con il Genoa, è stata una grandissima emozione. E anche quella dell’esordio con la Roma, in cui feci il primo gol contro il Frosinone. Altro ricordo indimenticabile.