Dzeko “inarrestabile”, i tifosi lo implorano: “Vogliamo i +3 per il fantacalcio” – FOTO

La mamma, la squadra del cuore e il fantacalcio. Ognuno decida l’ordine dei propri affetti più grandi, ma da questi tre non se ne esce. Ogni tifoso appassionato di fantacalcio passa weekend interi a tifare i propri fanta-eroi e allo stesso tempo gufare gli avversari. L’incubo peggiore è il 65.5, la soglia del terrore. Chissà quanti già in questa stagione hanno fatto i conti con la sconfitta per mezzo punto per ‘colpa’ di Edin Dzeko. In tantissimi, si direbbe leggendo i commenti sotto l’ultima foto postata dal bomber bosniaco. Una schiera di appassionati, che hanno affidato le sorti della propria stagione nelle mani dell’attaccante della Roma e che, fino a questo momento, sono rimasti delusi.

SOGNANDO I +3 – Sì, perché se in Champions League Edin Dzeko è un assoluto trascinatore con 5 gol e 2 assist in 4 partite, in campionato le cose sono ben diverse: al gol all’esordio con il Torino si è aggiunto solo quello con l’Empoli. Troppo poco per chi ha speso anche un terzo del proprio patrimonio per lui: “Ah, ho capito! Usi questi scarpini in Champions”, ha scritto un tifoso. Dzeko ha infatti pubblicato su Instagram una foto con i nuovi scarpini Adidas. “Per favore potresti segnare anche in campionato che sei il pezzo pregiato della mia rosa al Fanta?”, la richiesta di un “allenatore”.

Non c’è pace tra chi sperava in tanti +3 e invece si ritrova nei bassifondi della classifica perché deluso dal proprio centravanti: “Ti abbiamo pagato 150 milioni, che figure ci fai fare?”. Perché chi pensa che sia solo un gioco, si sbaglia di grosso: “Ancora pago le rate per il tuo acquisto”, scrive un tifoso non ancora rassegnato. La scaramanzia gioca un ruolo decisivo. Anche per questo uno scarpino nuovo può fare tutta la differenza del mondo.

INARRESTABILE – “Semplicità e velocità: le Adidas ti rendono inarrestabile”. Questo uno dei claim pubblicizzati dai calciatori sponsorizzati (anche Fazio, Coric e Kluivert tra i giallorossi). Felice per la promozione ottenuta in Nations League con la sua Bosnia, Edin Dzeko domenica sera sfiderà la Spagna in amichevole prima di tornare a Roma. Lì troverà Di Francesco e la schiera di fantallenatori, che sperano di ritrovare il loro bomber anche in campionato a partire dalla partita con l’Udinese. Poi all’Olimpico arriverà il Real Madrid, ma in Champions Dzeko sa già come fare. Lì i +3 non valgono, ma i tifosi della Roma baratteranno volentieri una sconfitta al fantacalcio col primo posto in Champions.