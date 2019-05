Djuricic: “Pareggio giusto, peccato per l’occasione avuta”

Al termine di Sassuolo-Roma, finita 0-0, l’attaccante neroverde Djuricic ha parlato raccontando le sue impressioni.

DJURICIC IN MIXED ZONE

“Penso che alla fine il pareggio è giusto. È stata una partita sporca. Abbiamo giocato bene e fare un punto contro la Roma è sempre un grande risultato. Capitan Magnanelli prima della partita ci ha detto che il Sassuolo non ha mai battuto la Roma e questo era un motivo in più per noi per fare bene. Siamo diversi da altre squadre, facciamo tanto possesso palla. Ho avuto una grande occasione, è mancato un centimetro. Devo lavorare su queste cose. Stasera ho giocato di fronte a giocatori come Fazio, Jesus e Nzonzi. Per me era difficile. Ho sbagliato qualche palla in più del normale, ma poi credo di aver fatto una bella partita, anche se non ho fatto gol”.

Gli obiettivi?

Il nostro obiettivo è rimanere al decimo posto. Faremo una bella partita con l’Atalanta, che mira alla Champions. Ci siamo lasciati bene con i tifosi dopo un anno positivo sia per me che per la squadra. L’anno prossimo possiamo fare un po’ di più.