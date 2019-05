Sassuolo, De Zerbi sul futuro: “Non mi ha chiamato nessun club. Mi piacerebbe rimanere qui”

Sfumato Gasperini, in casa Roma è ripartito il casting per l’allenatore della prossima stagione. Tra i tanti nomi accostati ai giallorossi c’è anche quello del tecnico del Sassuolo Roberto De Zerbi, intervenuto ai microfoni di TRC per parlare del suo futuro: “Non mi ha chiamato nessun club. A me fa piacere rimanere qui, quando alleno lo faccio con l’idea di restare dieci anni in un posto. Se vuoi portare avanti un’idea, il tempo te la rinforza. E’ chiaro che bisogna vedersi con Squinzi e strutturare bene quella che sarà l’annata prossima. Anche io ho qualche esigenza, perché bisogna fare sempre meglio e dovremo rendere felici i tifosi e tutti gli altri: l’anno prossimo il campionato sarà ancora più difficile“.