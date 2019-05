De Rossi, ‘The Independent’ attacca: “Decisione vergognosa, meritava di meglio” – FOTO

“Vergognoso, ingiusto, una tragedia”. La scelta della Roma di non rinnovare il contratto del suo capitano e simbolo Daniele De Rossi ha fatto rumore anche oltre il Grande Raccordo Anulare. Il giornale online londinese ‘The Independent’, punta il dito dritto contro la società (o azienda come l’ha definita il CEO Fienga) e apre con un titolo che non lascia spazio all’interpretazione “De Rossi si meritava di meglio rispetto a questa vergognosa decisione di mettere improvvisamente fine ad una storia d’amore lunga 18 anni”. A Roma i tifosi protestano aspramente e la storia d’amore di De Rossi il 26 maggio è “destinata a finire in tragedia”.