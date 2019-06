Prosegue l’ondata di affetto del popolo della Roma verso Daniele De Rossi. L’ormai ex capitano giallorosso, nonostante sia ad oggi lontano dalla Capitale per vacanza, continua a far parlare di sé in città, soprattutto a Ostia, suo quartiere natale. Nella giornata di oggi è comparso infatti un nuovo murales giallorosso, con l’effige del numero 16 e con la seguente scritta: “Salsedine giallorossa che scorre nelle vene. Figlio di Roma, vanto di quartiere“.