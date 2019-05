De Rossi pensa al futuro: in programma un incontro con il Boca Juniors

Dopo il commovente addio in mezzo ai suoi tifosi all’Olimpico, De Rossi guarda al suo futuro lontano da casa. Un futuro che si pensava a stelle e strisce ma che nelle ultime ore sta assumendo contorni sudamericani. Il Boca Juniors e l’entourage dell’ex capitano romanista sarebbero infatti pronti ad imbastire una trattativa per portare il centrocampista in maglia Xeneizes la prossima stagione, riporta TuttoSport. Il Direttore Sportivo del Boca è Nicolas Burdisso, ex-romanista e amico di De Rossi. L’argentino ha dichiarato di aver sentito De Rossi, il quale ha sempre guardato con entusiasmo ad un’avventura in maglia giallo-blu. Nei prossimi giorni parleranno. Una cosa è certa: uno con il carattere e la grinta di De Rossi si abbina bene all’ambiente del campionato argentino e all’atmosfera della Bombonera, che forse gli ricorderà quello di certe partite all’Olimpico.