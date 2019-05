“Danié caricaci ancora sulle spalle, dove il tempo non esiste”. Ecco il messaggio che questa mattina De Rossi ha trovato sotto casa al suo risveglio. I tifosi giallorossi non lasciano solo il capitano romanista, prossimo addio per sempre alla sua vita da calciatore con la maglia che ha sempre difeso. Un nuovo striscione, dopo quello esposto due notti fa dai ragazzi del gruppo Roma: “DDR vanto nostro“.