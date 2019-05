De Rossi, le quote dei bookmaker sul futuro: USA e Giappone in pole, ipotesi Boca e Inter

Daniele De Rossi lascerà la Roma a fine stagione. Dopo l’annuncio choc, gli analisti Snai si sono messi all’opera per capire quale sarà la prossima tappa del numero 16. Come riporta Agipronews, in cima al tabellone delle quote svettano il campionato statunitense (a 2,50), quello giapponese (a 3,50) e quello cinese (a 5,50). In carriera, però, Daniele De Rossi ha sempre preferito scegliere con il cuore, rimanendo a Roma anche a fronte di offerte vantaggiose. Ecco perché i bookmaker quotano uno dei desideri espresso qualche tempo dallo stesso calciatore: “Avrei desiderato giocare al Boca Juniors. Magari anche a vent’anni, o a trenta o a trentacinque. È uno dei miei desideri, lo è sempre stato“. Ecco perché nella lista delle possibili destinazioni di Capitan Futuro gli Xeneizes sono al quarto posto, dati a 7,50. Scorrendo la lista spicca anche l’Inter, data a 10,00 assieme al PSG, poi United e Chelsea, a 12 e 15 volte la scommessa. A 15,00 anche l’Atletico Madrid, poi altre big Arsenal e Real (a 25,00), Bayern, Barcellona e Liverpool (a 33,00). Quasi impossibile un accordo con Napoli o Juventus, dato a quota 50,00.