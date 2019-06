Daniele De Rossi non ha ancora deciso cosa farà domani. Oggi si gode le vacanze con la moglie Sarah. E dopo Tokyo e le Hawaii, la coppia è volata a Los Angeles. Un’occasione per godersi le coste della California e forse, anche per capire se possa diventare la città dove chiudere la carriera. Il Boca Juniors spera ancora, lui per ora rimanda la decisione. La possibilità di giocare con Ibrahimovic è concreta.