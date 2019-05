De Rossi e la moglie in vacanza in Giappone. Sarah rassicura i tifosi: “Il ragazzo sta bene” – FOTO

“The kid is alright“. Direttamente dal Giappone, Sarah Felberbaum ha pubblicato su Instagram una sua foto con Daniele De Rossi da una stazione della metropolitana di Tokyo. Sui volti di entrambi appaiono due grandi sorrisi, ecco perché la moglie dell’ormai ex capitano della Roma ha parafrasato il titolo di una nota canzone degli Who e l’ha usata come didascalia: “The kid is alright”, ovvero il ragazzo sta bene. L’emozionante giro di campo di domenica sera fa ancora male, ma ora Daniele prova ad andare avanti godendosi le vacanze nel Paese del Sol Levante.