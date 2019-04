De Rossi e il blitz con la moglie a Milano per il concerto dei Mumford & Sons – FOTO

Daniele De Rossi, oggi a Trigoria per la ripresa degli allenamenti, nei due giorni di riposo concessi da Ranieri ne ha approfittato per un blitz milanese culminato con il concerto dei Mumford & Sons. La tappa al Mediolanum Forum del 29 aprile era sold out da tempo e sugli spalti c’erano anche due ospiti d’eccezione: il capitano della Roma e la moglie, Sarah Felberbaum.

Un amore, quello per il gruppo indie folk, che De Rossi non scopre ora. “Parliamo di uno dei miei gruppi preferiti, che mi ha colpito qualche anno fa. È una passione che condivido con la mia compagna: i Mumford and Sons ci legano tanto, perché sono sbocciati assieme alla nostra storia” raccontò il numero 16 giallorosso giallorosso qualche tempo fa. Quale occasione migliore allora se non assistere dal vivo alla tappa italiana del tour dopo il lancio del nuovo album “Delta“.