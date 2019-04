Daniele De Rossi ha raggiunto Milano per stare vicino alla squadra nella partita decisiva. Il capitano, fuori per infortunio, non è rimasto a Roma ma ha voluto far sentire la presenza ai compagni, come successo più volte durante la stagione. Alle 20.30 i giallorossi saranno in campo a San Siro per sfidare l’Inter. Una vittoria significherebbe quarto posto. De Rossi lo sa, per questo ha raggiunto i suoi. Un segnale importante in un momento decisivo. Da vero leader.