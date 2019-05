De Rossi, coreografia da brividi della Sud: “La tua curva ti rappresenterà per sempre”

All’Olimpico si celebra Daniele De Rossi. Il capitano della Roma gioca questa sera la sua ultima partita con la maglia giallorossa dopo 18 anni di amore incondizionato. I tifosi romanisti hanno riempito lo stadio in ogni ordine di posto per trasmettere tutto il calore di un popolo. L’atmosfera sugli spalti è emozionante, ma soprattutto la coreografia della Curva Sud per il suo condottiero è da brividi. All’ingresso delle squadre in campo, un bandierone ha dato inizio alla scenografia: “Ci hai rappresentato in campo per 18 anni. Da oggi la tua curva rappresenterà te per sempre. Siamo tutti DDR” su uno sfondo di bandierine gialle e rosse. Il capitano non è riuscito a trattenere l’emozione e una volta entrato in campo insieme ai figli ha mandato baci in direzione della sua curva. Pochi minuti dopo in Curva Sud ecco anche un altro striscione, firmato dal gruppo Roma: “Per 18 anni ci hai onorato. DDR vanto mai tramontato”. Ma i messaggi d’amore per il capitano, accompagnato dagli applausi dello stadio ad ogni tocco e intervento, non si fermano: “Daniele qua in mezzo c’è sempre spazio“. E ancora: “Simbolo di una città, Daniele De Rossi orgoglio di noi ultrà”.