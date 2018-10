Da El Shaarawy a Dzeko, la Roma che non vuole partire: ecco il piano-rinnovi di Monchi

Nella Roma dei numeri, dei bilanci e delle plusvalenze, c’è chi proprio non vuole andarsene. Da El Shaarawy a Dzeko e Kolarov fino a Manolas: hanno tutti scelto la capitale, chi per lanciarsi chi per trovare nuova linfa. E adesso Monchi studia un piano per accontentarli, rinnovando quei contratti più in bilico, in particolare quelli in scadenza 2020. Capitolo a parte merita Under: ha strabiliato tutti per la sua crescita dallo scorso gennaio. Da oggetto misterioso è diventato top player, tanto da attirare l’attenzione dei club più importanti all’estero: il Bayern Monaco spinge, Monchi vuole cautelarsi già a gennaio.

