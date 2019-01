Cristante: “Stiamo trovando la quadra giusta. Le strigliate di Ibra mi hanno aiutato a crescere”

Il centrocampista della Roma Bryan Cristante al termine dell’allenamento ha risposto live su Twitter alle domande dei tifosi giallorossi.

Come ti trovi in queso ruolo?

Mi trovo bene in questo ruolo e stiamo trovando la quadra giusta.

Rapporto con Di Francesco?

Rapporto buono, il mister ha un buon rapporto con tutti i giocatori e tiene al meglio la situazione della squadra negli spogliatoio.

Due mesi un po’ complicati.

Una questione generale. Non è mai facile quando si arriva in una nuova squadra. Serve un po’ di tempo per ambientarsi: questi due mesi sono stati normali per il processo di ambientamento di un giocatore.

Cos’è l’ambientamento?

Cambiano i meccanismi, i compagni gli allenamenti. Quando cominci a capire bene tutto, come lavorare e come trattare i compagni tutto migliora.

Quale centrocampista ammiri?

Da ragazzo mi piaceva tanto Lampard: faceva entrambe le fasi e segnava tanto.

Il tuo idolo da bambino?

Non ho avuto mai un grande idolo, solo Lampard che mi piaceva molto.

Il miglior giocatore con cui hai giocato e il miglior avversario?

Al Milan c’era Ibrahimovic: come giocatore e fisico mi ha impressionato molto. Da ragazzo non mi trattava benissimo, ma quelle strigliate mi hanno fatto bene. Da avversario invece Messi: vedere da ragazzo questo campione – anche dalla panchina – mi ha impressionato.

L’esperienza all’estero?

Mi ha fatto crescere molto. Se non mi svegliavo mi avrebbero tagliato fuori. Non ho mai dubitato di me stesso, ho sempre saputo dove potessi arrivare. Ho trovato i miei ostacoli ma è normale: questo mi ha aiutato a crescere e arrivare al posto giusto con buon bagaglio di esperienza.

Se non avessi fatto il calciatore?

Come tutti i bambini da ragazzo pensavo a fare il calciatore. Per fortuna è andata bene.

Quale altro sport ti piace?

Guardo spesso l’NBA, mi piace.

Ascolti Drake?

Sì, sono fa di musica pop.

Una playlist di ascoltare prima della partita?

Ascolto pop, Drake. Non mi fermo su una singola canzone.

Il compagno di squadra che si veste peggio?

Manolas, senza dubbi.

Il tuo supereroe preferito?

Spiderman. Mi piaceva vedere i cartoni animati. Ho guardato anche film recenti su di lui.

Con chi ti trovi meglio?

Con Juan Jesus, ma per fortuna c’è un bello spogliatoio, siamo molto affiatati e ci sono momenti di dialogo con tutti. Anche nei momenti negativi il gruppo ti dà una mano in più per uscirne.

Qual è il migliore consiglio che hai ricevuto?

Ne ho ricevuti tanti, molti indesiderati. Lavorare: questo è il consiglio più semplice ma da ascoltare. Ti ripaga sempre, anche se è uno dei più basilari.

Che emozioni ti dà la Curva Sud?

Emozioni forti, è una Curva speciale e lo dimostra tutte le domeniche. Poi c’è il fascino della città e dei tifosi che dà qualcosa in più a questa squadra.