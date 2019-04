“Passo dopo passo, diamo tutto fino all’ultimo istante. Non vedo già l’ora di tornare in campo a lottare per questa maglia e per il nostro obiettivo! Daje Roma!”. Così Bryan Cristante su Twitter al termine del match con l’Inter, terminato 1-1 con i gol di El Shaarawy e Perisic. Il centrocampista, che era diffidato è stato ammonito e come Zaniolo sarà costretto a saltare il Cagliari per tornare poi nella trasferta di con il Genoa.