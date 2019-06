Crisi di governo, la battuta di Conte: “Sono disposto ad allenare la Roma” – VIDEO

“Sarei disposto ad allenare la Roma, se il posto c’è”. Con questa battuta il Premier Giuseppe Conte si è ufficialmente candidato alla panchina giallorossa per la prossima stagione. Il presidente del Consiglio dei Ministri ha scherzato durante la conferenza stampa indetta stamattina e andata in scena questo pomeriggio. Interrogato da una giornalista sulla possibilità di guidare una sua lista in caso di caduta del governo o di avere un ruolo più politico all’interno del Movimento5Stelle, Conte – che è notoriamente un tifoso romanista – ha risposto scherzando e proponendosi alla dirigenza della Roma. In fondo il tentativo con il primo Conte è andato male…