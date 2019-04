Conte-Roma, il sogno continua: nuovo incontro tra la società e il tecnico

Il sogno di vedere Antonio Conte sulla panchina della Roma resta vivo. Tante le indiscrezioni arrivate nelle ultime settimane, tra cui quelle relative ai diversi incontri tra l’ex tecnico della Juventus e la società giallorossa. Incontri che, secondo quanto riporta il direttore di Radio Radio Ilario Di Giovambattista, non sono certamente terminati: nella giornata di ieri, prima di volare a Torino dove ha assistito dal vivo al match tra Torino e Milan, Antonio Conte ha nuovamente incontrato i dirigenti della Roma. Un nuovo indizio che nella Capitale continua a far sognare tutti i tifosi giallorossi in vista del futuro.