Conte, per i bookmaker è testa a testa tra Roma e Inter: giallorossi avanti di un soffio

Antonio Conte è il grande obiettivo della Roma, ma non solo. Sulle tracce dell’ex tecnico del Chelsea, infatti, non ci sono solo i giallorossi ma anche l’Inter. Come riporta Agipronews, il rebus di fine stagione è nel mirino dei bookmakers, che prevedono un testa a testa sul filo tra le due squadre. A spuntarla, anche se di poco, sarebbe proprio la Roma: sul tabellone Sisal Matchpoint il sì di Conte ai giallorossi è offerto a 2,15, di un soffio avanti sui nerazzurri, che in attesa di sciogliere il nodo Spalletti si giocano a 2,25. In lista rimane pure il Milan, ma per i rossoneri il colpo è molto più in salita, a 6,00; lontane, infine, Paris Saint Germain e Manchester United, che per ora rimangono in secondo piano a 10 e 12 volte la posta.