Chievo-Roma, i convocati di Di Francesco: out Manolas e Olsen, torna Jesus – FOTO

La Roma vola a Verona per affrontare il Chievo Verona, ultimo in classifica in Serie A. Eusebio Di Francesco ha diramato la lista dei convocati per la sfida. L’uomo in dubbio era Manolas, che ha accusato qualche fastidio muscolare nell’allenamento di ieri. Il greco non ha recuperato e non partirà con i compagni questo pomeriggio. Resta fuori anche Olsen per il riacutizzarsi di un problema al polpaccio. La buona notizia è il ritorno di Jesus, che non è però pronto per partire dal primo minuto. La lista completa:

Portieri: Mirante, Fuzato, Greco.

Difensori: Jesus, Kolarov, Karsdorp, Fazio, Marcano, Santon, Florenzi.

Centrocampisti: Cristante, De Rossi, Nzonzi, Coric, Pastore, Zaniolo.

Attaccanti: Dzeko, Schick, Kluivert, El Shaarawy.