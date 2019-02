Cena Airc. Presenti Bianda, Nzonzi e Massara. Il dirigente: “Roma fiera del vostro affetto” – FOTO – VIDEO

A pochi giorni dalla sfida con il Frosinone, in programma sabato alle 20.30 al Benito Stirpe, va in scena la cena Airc con i tifosi della Roma presso il Park Hotel Mancini. Appuntamento alle 19,45 con la presenza di una delegazione giallorossa composta da Nzonzi e Bianda. Dei dirigenti c’è Massara.

LIVE

Ore 20.40 – I calciatori lasciano l’hotel

Ore 21.35 – Prende parola Massara: “Grazie a tutti i voi per questa accoglienza e per l’affetto che ci dimostrate tutti i giorni. Siamo felici di essere qui e porto il saluto di tutta la società a partire dal presidente Pallotta e passando per il vice presidente Baldissoni, il Ceo Fienga e il direttore Monchi. Tutta la Roma è sempre molto fiera dell’affetto che tutti voi ci riservate. Abbiamo due giocatori importanti qui come Nzonzi che è un campione del mondo e un giovane molto forte e nazionale u19 come Bianda. Sono anche loro molto felici e hanno accolto volentieri il vostro invito. Non parlano l’italiano bene ancora, ma percepiscono il vostro affetto”. Di poche parole il numero 42 giallorosso: “Sono molto felice di esser qui e aver potuto fare delle foto con voi. Forza Roma”.

Ore 21.00 – Curioso siparietto tra Nzonzi e un tifoso di nazionalità francese, il quale si è fatto autografare una banconota da dieci euro

Ore 20.40 – Tanti selfie e autografi per i due calciatori francesi con i tifosi presenti

Ore 20.35 – Arrivano Bianda e Nzonzi. Per la dirigenza Massara