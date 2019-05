Caos Roma, De Rossi pronto a querelare Repubblica

La bomba lanciata da ‘La Repubblica’ sconvolge il mondo Roma. Dopo essere stato tirato in ballo come uno dei protagonisti della “Suburra” giallorossa, Daniele De Rossi (adesso in vacanza in Giappone con la moglie Sarah), sarebbe pronto a mettere in moto gli avvocati per querelare il giornale e i giornalisti autori dell’articolo. Nel pezzo a firma Bonini-Mensurati, si citano anche come parti in causa l’ex medico del club Del Vescovo e l’ex capo dei fisioterapisti Stefanini, due figure vicine a Daniele De Rossi.