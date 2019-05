Caos Roma, il comunicato del club: “Prendiamo le distanze, delineato un quadro distorto”

L’articolo de La Repubblica ha scatenato il caos a Trigoria e non solo con le risposte delle tante parti in causa. Da Monchi e Del Vescovo, fino ad arrivare a Pallotta. Il club giallorosso prende le distanze con un comunicato sul proprio sito. Di seguito la nota ufficiale del club:

“L’AS Roma desidera prendere le distanze dalla ricostruzione apparsa sulle pagine sportive della Repubblica in data odierna. Contrariamente all’abitudine del Club, che non è solito commentare le indiscrezioni di stampa, a tutela delle persone menzionate nel servizio, l’AS Roma ritiene che non sia attendibile trasformare in fatti eventuali opinioni espresse da terzi, e riportate a terzi, delineando in questo modo un quadro distorto e totalmente distante dalla realtà”