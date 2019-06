Campos Nuno (vice Fonseca) saluta lo Shakhtar: “Un piacere aver fatto parte della vostra storia”

C’è tanta emozione nell’ultimo post Instagram di Campos Nuno, storico vice di Paulo Fonseca che ha seguito il mister portoghese nell’avvincente avventura allo Shakhtar Donetsk dal 2016.

Un’esperienza insieme al tecnico lusitano che non è destinata a terminare: lo stesso Fonseca, infatti, è intenzionato a portarselo dietro per affrontare il nuovo progetto sulla panchina della Roma.

Nuno ha voluto salutare con queste parole i tifosi che per tanto tempo hanno sostenuto la sua squadra e soprattutto gli importanti risultati ottenuti sulla panchina ucraina: “Grazie Shakhtar, è stato un grande piacere aver fatto parte della tua pazzesca e bella storia. Oggi, indubbiamente devo una speciale parola di ringraziamento e riconoscimento a tutto lo staff e un enorme ringraziamento ai giocatori per la loro professionalità e sacrificio in ogni momento. Sono grato per tutto ciò che abbiamo fatto insieme. Ora sarò un grande tifoso e celebrerò le vostre vittorie”.