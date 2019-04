Campos: “Mourinho non penso vada al Lione. Vuole un grande progetto”

Campos ha parlato del futuro di Josè Mourinho. I due, entrambi portoghesi, sono accomunati da un’amicizia che va oltre il profilo calcistico. Proprio il direttore sportivo del Lille infatti, ha commentato le voci che vedono l’allenatore ex Inter sulla panchina del Lione per il prossimo anno. Ecco le sue parole al canale francese Telefoot: “Ha allenato in molti campionati vincendo ovunque. Il Lione è un grande club in Francia, ma penso che Mourinho voglia un progetto ancora più grande, oltre ad avere uno stipendio molto alto per il Lione.“