Dopo l’ottima annata, con tanto di promozione in Serie A, Sandro Tonali è al centro del mercato. Il centrocampista del Brescia, accostato anche alla Roma, nell’intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, ha parlato del futuro: “Resto volentieri. Magari divento la bandiera del Brescia. A me interessa solo giocare. Estero? Tutto è possibile, ma in Italia si gioca il calcio che mi piace”.