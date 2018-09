Bologna-Roma, Kluivert in vantaggio su Schick. Torna Marcano

Dalla tribuna di Madrid alla titolarità contro il Bologna: potrebbe essere questo il destino riservato a Justin Kluivert per la gara di domenica. Come riporta Sky Sport, oggi Di Francesco ha svolto le prime prove tattiche con l’olandese schierato nel tridente con Dzeko e Perotti. Dunque l’ex Ajax in vantaggio su Schick comunque provato come esterno destro durante i focus tattici odierni. In difesa, invece, possibile turno di riposo per Fazio con Marcano in campo dal primo minuto.