Bologna-Roma, i convocati di Inzaghi: out Palacio

Domani al Dall’Ara si affronteranno due squadre in chiara difficoltà, che stanno attraversando momenti molto particolari. La Roma ha trovato una sola vittoria in cinque partite ufficiali, il Bologna non ha ancora segnato un gol. Per il tecnico dei rossoblù Pippo Inzaghi quella contro i giallorossi si prospetta come una sfida già quasi da dentro o fuori. L’ex allenatore del Venezia ha diramato la lista dei convocati per il match di domani alle 15:

Portieri: Da Costa, Santurro, Skorupski.

Difensori: Calabresi, Corbo (25), Danilo, De Maio, Dijks, Gonzalez, Mbaye, Paz.

Centrocampisti: Dzemaili, Krejci, Mattiello, Nagy, Poli, Svanberg, Valencia.

Attaccanti: Destro, Falcinelli, Okwonkwo, Orsolini, Santander.