Barcellona, ter Stegen non dimentica la sconfitta con la Roma: “Non succeda di nuovo”

È passato più di un anno ormai, eppure l’incubo Roma continua a non far dormire sonni tranquilli ai calciatori del Barcellona. Alla vigilia della gara di ritorno dei quarti di finale di Champions League contro il Manchester United, il portiere blaugrana Marc André ter Stegen è intervenuto in conferenza stampa e si è soffermato proprio sulla partita persa contro i giallorossi: “Non essere passati contro la Roma fu molto dura. Speriamo di passare grazie al supporto dei nostri tifosi e che non succeda di nuovo una cosa del genere”.