Il 21 aprile del 753 a.C. è stata fondata Roma. Nel giorno dell’anniversario della capitale, non potevano mancare gli auguri del club giallorosso che ha deciso di omaggiare la città con un bellissimo video nel quale non potevano mancare le immagini dei posti più simbolici come il Colosseo, le opere dedicate a Francesco Totti e alla Curva Sud.