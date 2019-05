WTA Roma, Ostapenko pazza di Totti: “Un onore incontrare questa leggenda” – FOTO

Roma-Juve è stata la prima partita di calcio della vita per Jelena Ostapenko. La tennista lettone, vincitrice a Roland Garros nel 2017, e impegnata questa settimana agli Internazionali che si svolgono nella capitale, è stata ieri sera all’Olimpico e ha avuto l’opportunità di incontrare Francesco Totti, che le ha regalato la maglia numero 10 giallorossa. “È stato un grande onore incontrare la leggenda della Roma e del calcio italiano Francesco Totti. Giocatore di calcio iconico e leggenda dello sport. E grazie per il regalo” ha commentato la Ostapenko in un post su Instagram. I giallorossi hanno poi risposto tramite il profilo Twitter: “Buona fortuna questa settimana”.