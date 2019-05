Atalanta, Gasperini dribbla il futuro: “Percassi conosce le mie idee, ora non ha importanza”

La vittoria 2 a 1 della sua Atalanta sul Genoa ha lanciato la squadra bergamasca verso le zone altissime della classifica. In attesa del risultato dell’Inter, la Dea si è portata due punti sopra i nerazzurri di Luciano Spalletti, costringendo Roma e Milan a fare risultato nel prossimo turno. Nel post partita del match con il grifone ha parlato il tecnico Giampiero Gasperini, commentando la sfida e rispondendo anche alle domande sul suo futuro:

Chi vuole Gasperini in panchina l’anno prossimo, che sia l’Atalanta o un’altra squadra, cosa deve proporgli?

“Stiamo vivendo un momento fantastico. Percassi conosce le mie idee e il mio pensiero. Non so cosa farà in futuro l’Atalanta, ma ora non importa“.