Il presidente del Qatar Sports Investments, e patron del Paris Saint Germain, Nasser Al-Khelaifi, è da tempo coinvolto in alcune indiscrezioni che lo vedono interessato all’acquisizione della Roma. Ma il fondo qatariota potrebbe espandersi anche nel calcio inglese. Secondo quanto riporta il Financial Times, il QSI sarebbe infatti interessato ad avviare delle trattative per rilevare alcune quote del Leeds.