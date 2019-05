Addio De Rossi, Zoff: “Dispiace perché ha fatto una vita nella Roma, però succede a tutti”

L’addio di De Rossi alla Roma continua a far parlare il mondo del calcio. Nel corso di un’intervista a soccermagazine, l’ex ct azzurro Dino Zoff si è soffermato sul numero 16 giallorosso e non solo. Ecco le sue dichiarazioni: “Mirante sprecato come secondo portiere? Diciamo che non è andato bene l’acquisto (di Olsen, ndr) e quindi Mirante ha fatto bene come aveva fatto bene quasi sempre, ecco. Sull’addio di De Rossi? L’epilogo è di tutti, eh! Perché quando si arriva a una certa età subentrano tante cose. Sì, dispiace, ha fatto una vita nella Roma, però succede questo quasi a tutti”.