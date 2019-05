Addio De Rossi, striscione a Ostia: “Diciotto anni d’amore valgono più di un tricolore” – FOTO

Non si placano le proteste dei tifosi giallorossi (e non solo) per l’addio prematuro di Daniele De Rossi, che domenica giocherà la sua ultima partita con la Roma. Manifestazioni di stima e di affetto sono giunte adesso dalla città natale del capitano. Ad Ostia è comparso infatti uno striscione: “18 anni d’amore valgono più d’un tricolore…grazie Daniè”. Se ci fosse bisogno di sapere da che parte stanno le persone in questa vicenda ecco l’ennesima risposta che conferma: dalla parte delle bandiere.