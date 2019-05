Addio De Rossi, l’ex Taddei: “Uomo vero, grazie capitano” – FOTO

Tra i tanti ex giocatori della Roma o compagni in Nazionale, anche Rodrigo Taddei ha voluto dedicare un pensiero a Daniele De Rossi per la separazione con i giallorossi che avverrà dopo l’ultima sfida di campionato contro il Parma. Sul proprio profilo Instagram, il brasiliano ha pubblicato delle foto ed un bellissimo post: “È sempre stato così, qualunque segnava eri sempre il primo a festeggiare il gol della tua squadra del cuore. Grazie per avermi ascoltato, grazie per avermi insegnato e grazie per tutto. Adesso inizia un nuovo ciclo della tua vita sono sicuro che quello che inizierai a fare sia come giocatore oppure un altro mestiere lo farai con grande professionalità. Uomo vero grazie mille capitano Daniele De Rossi”.