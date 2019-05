Addio De Rossi, l’amore dei tifosi: “Senza di te non c’è luce”. “A presto Capitano!”

Se l’annuncio dell’addio di Daniele De Rossi – utilizzando anche le parole di Ranieri nella conferenza stampa di ieri – era stato un ‘fulmine a ciel sereno’ per tutto il mondo romanista, con la lettera di oggi il capitano giallorosso ha provato a riportare il sereno sopra il cielo di Roma. Una ventata di passione e di buoni sentimenti, che sta spazzando via piano piano le polemiche e i borbottii, lasciando spazio all’emozione e alla commozione. Quei sentimenti veri e profondi, propri di un calcio forse antico, che De Rossi ha cercato sempre di portare sul rettangolo verde, con il suo carisma, la sua genuinità e il suo orgoglio smaccatamente romano.

Una limpidezza percepita dai tifosi giallorossi, che subito dopo la pubblicazione della lettera si sono riversati in massa sui social, lasciando messaggi di amore incondizionato per la loro bandiera. “Tornerai a guidarci, senza di te non c’è luce. Domani sarà straziante, non sono pronta” oppure “Non è un addio, mai lo sarà! Ci ritroveremo più avanti, ne sono sicuro: siamo tutti legati da un filo giallorosso che nessuno spezzerà mai. A presto, capitano!“. Un filo giallorosso che domani sera, allo Stadio Olimpico, sarà più forte che mai.