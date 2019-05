Addio capolavoro, la colonna sonora la sceglie De Rossi: ecco la playlist del giro di campo

“Sempre e per sempre, dalla stessa parte mi troverai”. L’addio di Daniele De Rossi è stato un capolavoro di romanismo e romanticismo dei nostri giorni. Un video da tramandare alle generazioni future, con una colonna sonora d’eccezione, scelta dal diretto interessato. E’ stato infatti lo stesso De Rossi a comporre la playlist per il suo ultimo, emozionante, saluto alla sua gente. Da De Gregori ai Mumford & Sons (il gruppo simbolo dell’amore con Sarah), ecco le 10 canzoni che Daniele ha scelto per noi:

Oasis – The Masterplan

Imagine Dragons – Bleeding Out

Queens of the Stone Age – Burn The Witch

Ben Harper – Don’t Give Up On Me Now

Manic Street Preachers – If You Tolerate This Your Children Will Be Next

The Magnetic Fields – All My Little Words

Limp Bizkit – Behind Blue Eyes

Mumford & Sons – Forever

Francesco De Gregori – Sempre e per sempre

Oasis – Sunday Morning Call