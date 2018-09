Acquista la biografia di Totti e incontra l’ex capitano della Roma: ecco l’iniziativa Mondadori

Il 27 settembre Francesco Totti compie 42 anni e presenterà la sua biografia chiamata “Un Capitano” scritta dal giornalista Paolo Condò. Le emozioni per i tifosi della Roma, però, non finiranno qui. La Mondadori attraverso la propria pagina Facebook fa sapere come ci sarà la possibilità per 12 fortunati lettori di incontrare l’ex capitano giallorosso acquistando una copia del libro presso i loro store della Capitale e dintorni che aderiranno all’iniziativa e che saranno aperti per l’occasione dalle 00.01 alle 02.00 del 27 settembre.