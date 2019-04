A mano a mano, la tenera foto di Ranieri con il nipotino a Trigoria – FOTO

Era da tempo che il piccolo Orlando chiedeva di andare a Trigoria a trovare il nonno. Oggi il suo papà lo ha accontentato, pubblicando uno scatto su Instagram con la didascalia: “Our way to love”. Non c’era bisogno di scrivere niente, probabilmente, perché la foto di Alessandro Roia non aveva, non ha e non avrà mai, bisogno di parole. E’ la foto di un nonno, Claudio Ranieri, che prende per mano il nipote con la maglia numero 10 (quella di tutti i bambini, da sempre e per sempre) e il nome Orlando e lo porta all’interno del centro sportivo. Verso lo stemma della Roma. Verso un amore e una tradizione di famiglia.

Claudio Ranieri della Roma è stato giocatore e allenatore, suo padre, che di professione fa l’attore (è stato il Dandi di Romanzo Criminale, la serie) è romanista ed è amico di De Rossi, sua mamma invece, Claudia, dopo aver lavorato per anni come ufficio stampa adesso si è presa una pausa per dedicarsi a Dorotea, la secondogenita nata pochi giorni fa. Oggi Orlando, mano nella mano con il nonno, uno in tuta e l’altro con il suo completino giallorosso, è entrato a Trigoria. E ogni tifoso, anche solo per un momento, si è sentito Orlando, nome nobile e fiero. Come la Roma. E’ da un po’, in fondo, che Claudio Ranieri ci ha presi per mano.