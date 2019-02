Chievo-Roma, i convocati di Di Carlo: out Pellissier e Andreolli, ok Schelotto e Piazon

Dopo l’allenamento a porte chiuse di questa mattina, il tecnico del Chievo Verona Domenico Di Carlo ha diramato la lista dei convocati per il match con la Roma, in programma al Bentegodi domani alle 20.30. Non ce la fa il capitano Sergio Pellissier, infortunatosi nella gara contro l’Empoli. Out anche il nuovo arrivato Andreolli. Ci sono Schelotto e Piazon. L’elenco completo:

Portieri: Caprile, Semper, Sorrentino.

Difensori: Bani, Barba, Cesar, Depaoli, Frey, Jaroszynski, Rossettini.

Centrocampisti: Burruchaga, Diousse, Giaccherini, Hetemaj, Kiyine, Piazon, Rigoni, Schelotto.

Attaccanti: Djordjevic, Grubac, Leris, Meggiorini, Pucciarelli, Stepinski.