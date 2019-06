Under piace in Inghilterra e al Dortmund. Ma le offerte non superano i 20 milioni

Nella Roma del futuro non è detto che ci sia Cengiz Under. L’esterno turco, dopo l’esplosione della scorsa stagione con Di Francesco, nell’ultima è stato frenato da un infortunio che l’ha tenuto lontano dal campo più di tre mesi. La sua valutazione, che si aggirava sui 50 milioni, è notevolmente calata. Da Trigoria confermano l’interesse di alcuni club – le inglesi Arsenal, Tottenham ed Everton su tutti – ma con offerte che non superano i 20 milioni. Il club – riporta “La Gazzetta dello Sport” – è invece convinto che Under valga molto di più e per questo non prenderà in considerazioni offerte al ribasso. Nelle prossime settimane potrebbe però arrivare un’altra offensiva, stavolta dalla Germania, perché il turco piace tanto al Borussia Dortmund, che però ha già preso Hazard e Brandt.